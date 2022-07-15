Önce dolandırdı sonra dalga geçti

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Mesajlaştığı kişinin arkadaşı olduğunu düşünen C.A., söylediklerini yerine getirdi. Bilgisayar korsanı aynı işlemi tekrar tekrar yaptırdı. Daha sonra evde başka faturalı hatlı bir kişinin olup olmadığını sordu. Faturalı hatlı olanların numarasını istedi ve cep telefonlarını açmasını istedi.

GÜLME EMOJİSİ GÖNDERDİ

Konuştuğu kişinin yazışma şeklinden şüphelenen C.A., arkadaşının kendisiyle ilgili iyi bildiği bir bilgi sordu. Yazıştığı kişi bu soruya yanıt vermek yerine soruyla alakasız şeyler yazmaya başladı. Dolandırıldığını anlayan C.A., yazıştığı kişiye “Arkadaşımın hesabında ne yapıyorsun?” diye sorduğunda, “Senin gibi enayilerin parasını yiyorum. Daha başkaları var onları dolandırıcam” yazdı. Daha sonra da dalga geçmeye devam ederek C.A.’ya ‘Şimdi faturana bakabilirsin” dedi. C.A., faturasına baktığında Paycell üzerinden PUBG uygulaması alarak 1380 TL borçlandırıldığını gördü. C.A. gözyaşı dökerken, dolandırıcı gülme emojisi gönderiyordu. C.A., şikâyetçi olacağını söylediğinde de “Beni bulamazlar” yazdı.

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‘BAŞKALARININ CANI YANMASIN’

C.A., daha sonra arkadaşına ulaşarak dolandırıldığını, takipteki diğer arkadaşlarını uyarmasını istedi. C.A.’nın ailesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. C.A., “Beni yardımcı olma duygumu kullanarak dolandırdı. Başkalarının canının yanmaması için bir an önce yakalanması gerekiyor” dedi. Savcılık, yapılan başvuru üzerine soruşturma başlattı. Hesabı çalınan Z.A. ve çocukları dolandırılan diğer aileler de savcılıklara şikâyetçi oldu.