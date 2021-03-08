Önce doktoru tehdit etti! Sonra özür dileyip pizza dağıttı...

İslahiye’de geçen yıl 5 Nisan’da Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Ayşe Okuducu ile muayene ettiği Bünyamin Karababa arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ayşe Okuducu, savcılığa giderek kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu belirttiği Bünyamin Karababa'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine savcılık tarafından Bünyamin Karababa ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sırasında dosya İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Arabulucunun yaptığı görüşmelerde Doktor Ayşe Okuducu, hastanın kendisinden ve sağlık çalışanlarından öncelikle özür dilemesini ve sağlık çalışanlarına pizza dağıtması durumunda şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Bu teklif karşısında Bünyamin Karababa, doktorun talebini kabul ederek hem özür diledi hem de hastanedeki sağlık çalışanlarına 50 pizza dağıttı.