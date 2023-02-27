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Önce dayak attılar, sonra itiraf ettirdiler! Şişli'de torbacıya darp kamerada!

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#İstanbul#Uyuşturucu
Önce dayak attılar, sonra itiraf ettirdiler Şişlide torbacıya darp kamerada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 09:58

Okmeydanı’nda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları, mahalleli tarafından önce darp ardından da itiraf ettirildi. O anları kaydeden mahalleli şahısları, üstlerinden çıkan binlerce lira ile satışa hazır eroin paketleriyle polise teslim etti.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü iki şahıs sokak üzerinde eroin diye bilinen uyuşturucu madde satmak istedi. Bunu fark eden mahalleli iki şahsı yakaladıktan sonra tekme ve yumruklarla darp etti.

Önce dayak attılar, sonra itiraf ettirdiler Şişlide torbacıya darp kamerada

Yüzü kanlar içinde kalan iki şahıs mahalleli tarafından konuşturularak uyuşturucu sattıklarını itiraf etti.

Önce dayak attılar, sonra itiraf ettirdiler Şişlide torbacıya darp kamerada

ÖNCE DARP SONRA İTİRAF

Şahısları üstlerinden ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen binlerce lira ve 6 paket satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.

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Önce dayak attılar, sonra itiraf ettirdiler Şişlide torbacıya darp kamerada

Şahıslar ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Önce dayak attılar, sonra itiraf ettirdiler Şişlide torbacıya darp kamerada

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#Şişli#İstanbul#Uyuşturucu

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