Önce dayak attılar, sonra itiraf ettirdiler! Şişli'de torbacıya darp kamerada!

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü iki şahıs sokak üzerinde eroin diye bilinen uyuşturucu madde satmak istedi. Bunu fark eden mahalleli iki şahsı yakaladıktan sonra tekme ve yumruklarla darp etti.

Yüzü kanlar içinde kalan iki şahıs mahalleli tarafından konuşturularak uyuşturucu sattıklarını itiraf etti.

ÖNCE DARP SONRA İTİRAF



Şahısları üstlerinden ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen binlerce lira ve 6 paket satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.

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Şahıslar ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.