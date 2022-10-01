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Önce darp sonra foto

Güncelleme Tarihi:

#Eda Evli#Sinan Şimşek#Cinayet
Önce darp sonra foto
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:00

Ordu’da tartıştığı sevgilisi Eda Evli’yi boğarak öldüren Sinan Şimşek hâkim karşısına çıktı. Duruşmada, telefonundan çıkan Eda Evli’nin darp edilmiş haldeki fotoğrafları sorulan Sinan Şimşek, “Kendine bakmak istedi” dedi.

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Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi’nde 24 Mart’ta, dışarıda doğum gününü kutlayan Sinan Şimşek (36), iddiaya göre, sevgilisi Eda Evli (22) ile alkol aldı. Daha sonra eve gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Evli, cep telefonuna indirdiği KADES ile polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı. Eda Evli’nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı. Darp edildiği anlaşılan Evli, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Genç kadın, Kabadüz ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Yapılan incelemede Evli’nin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Sinan Şimşek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan otopsi raporunda Eda Evli'nin vücudunda 29 başlık altında yaralanmalar olduğu tespit edildi.

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‘KENDİNE BAKMAK İSTEDİ’

Sinan Şimşek hakkında, Ordu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan dava açıldı. İlk duruşmada sanık Şimşek ile Eda Evli’nin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada telefonundan çıkan Eda Evli’nin darp edilmiş şekilde otururken ve kanlar içerisinde yerde yatarken çekilmiş fotoğrafları sorulan Sinan Şimşek, “Kendine bakmak istedi. Git aynaya bak dedim. Daha sonra telefonla fotoğrafını görmek istediğini söyledi. Kendi isteği doğrultusunda çektim” ifadelerini kullandı.

Şimşek, Emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri ise reddetti. Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Şimşek’in tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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#Eda Evli#Sinan Şimşek#Cinayet

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