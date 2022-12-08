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Önce dalga geçti sonra öldürdü

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#ADANA#Cinayet#Yunus Emre Sucu
Önce dalga geçti sonra öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 07:00

Cumali Sucu, zihinsel engelli oğluyla dalga geçince uyardığı Yunus Akdağ ile arasında çıkan kavgada başına sopayla vurularak öldürüldü.

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Adana Yüreğir’de Yunus Akdağ (29), 26 Kasım günü 11.00 sıralarında, sokakta yürüyüş yapan komşusu Cumali Sucu’nun (51) zihinsel engelli oğlu Yunus Emre Sucu (20) ile dalga geçti. Bunu öğrenen Cumali Sucu, Akdağ’a tepki gösterince, ikili arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Akdağ, eline geçirdiği sopayla Cumali Sucu’nun başına vurup kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sucu, hastaneye kaldırıldı. Cumali Sucu, 28 Kasım gecesi hayatını kaybetti.

‘ÜZERİME YÜRÜDÜ’

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saklandığı adrese yaptığı baskında Akdağ’ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yunus Akdağ ifadesinde, “Üzerime yürüyünce kavga ettik. Evin önündeki odun parçasını rasgele fırlattım, başına çarptı” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#ADANA#Cinayet#Yunus Emre Sucu

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