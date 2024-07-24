Önce çarptı sonra hastaneye bırakıp kaçtı

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Ancak bu sırada Kalpak’a otomobil çarptı. Ayhan Kalpak ile kazaya neden olan aracın sürücüsü, Oğulcan’ın yanına koştu. Ayhan Kalpak, oğlunu kucağına alıp kazaya neden olan sürücünün aracına taşıdı. Sürücü, baba ve oğlunu özel bir hastaneye götürüp bıraktıktan sonra kaçtı. Oğulcan Kalpak’ın bacağında kırık, yüzü ve vücudunda yaralanmalar meydana geldi.

‘ÖLÜMLÜ KAZA DA OLABİLİRDİ’

Ayhan Kalpak, otomobilin plakasını alamadıklarını, sürücünün de kimliğini öğrenemediklerini ifade etti. Sürücünün aracıyla kendilerini hastaneye getirdikten sonra kaçtığını söyleyen Kalpak, “Adam hiç frene basmadan çarptı oğluma. Çarptıktan sonra arabadan indi, durdu, oğlumu ve beni aldı arabaya, hastaneye getirdi. Hastaneye getirdikten sonra bırakıp bizi kaçtı. Oğlumun bacağı kırıldı, ameliyat oldu. Sürücü bize hiçbir şekilde ulaşmadı, daha kötü bir şeyler de olabilirdi, ölümlü kaza da olabilirdi. Kaç gündür perişan olduk. Kimin çarptığını bilmiyoruz, belki de ehliyeti yoktu, davacıyız. Yaya geçidinde yavaş gitseydi, hiçbir şekilde bu kaza olmayacaktı” dedi.

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Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.