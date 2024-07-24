×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Önce çarptı sonra hastaneye bırakıp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Çorlu#Polis
Önce çarptı sonra hastaneye bırakıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 07:00

Tekirdağ Çorlu’da 18 Temmuz’da saat 23.30 sıralarında, fabrikada çalışan babası Ayhan Kalpak ile gezmeye çıkan 9 yaşındaki Oğulcan, eve dönüşte koşarak yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

Haberin Devamı

Ancak bu sırada Kalpak’a otomobil çarptı. Ayhan Kalpak ile kazaya neden olan aracın sürücüsü, Oğulcan’ın yanına koştu. Ayhan Kalpak, oğlunu kucağına alıp kazaya neden olan sürücünün aracına taşıdı. Sürücü, baba ve oğlunu özel bir hastaneye götürüp bıraktıktan sonra kaçtı. Oğulcan Kalpak’ın bacağında kırık, yüzü ve vücudunda yaralanmalar meydana geldi.

Önce çarptı sonra hastaneye bırakıp kaçtı

‘ÖLÜMLÜ KAZA DA OLABİLİRDİ’

Ayhan Kalpak, otomobilin plakasını alamadıklarını, sürücünün de kimliğini öğrenemediklerini ifade etti. Sürücünün aracıyla kendilerini hastaneye getirdikten sonra kaçtığını söyleyen Kalpak, “Adam hiç frene basmadan çarptı oğluma. Çarptıktan sonra arabadan indi, durdu, oğlumu ve beni aldı arabaya, hastaneye getirdi. Hastaneye getirdikten sonra bırakıp bizi kaçtı. Oğlumun bacağı kırıldı, ameliyat oldu. Sürücü bize hiçbir şekilde ulaşmadı, daha kötü bir şeyler de olabilirdi, ölümlü kaza da olabilirdi. Kaç gündür perişan olduk. Kimin çarptığını bilmiyoruz, belki de ehliyeti yoktu, davacıyız. Yaya geçidinde yavaş gitseydi, hiçbir şekilde bu kaza olmayacaktı” dedi.

Haberin Devamı

Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Çorlu#Polis

BAKMADAN GEÇME!