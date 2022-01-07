Önce boşanma, sonra nafaka

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AK Parti, çekişmeli boşanma davalarında süreyi kısaltacak çalışmaları hızlandırdı. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki faaliyet başlıklarında da yer alan ‘uzun süren boşanma davaları’na yönelik düzenlemeyle, sürecin kısaltılması hedefleniyor. Çalışma ile boşanma işlemi gerçekleştikten sonra kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında karar verilmesi planlanıyor. AK Partili hukukçu kurmaylar, “Özellikle çekişmeli boşanma davalarında, tazminat, velayet, nafaka, eşler arasında kusurun kimde olduğu gibi nedenlerle boşanma davaları yıllarca sürebiliyor. Yapılacak düzenlemeyle boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak” değerlendirmesi yapıyor.

EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE NAFAKA

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‘Süresiz nafaka’yı bitirecek düzenleme üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. Nafaka ödeme süresine ‘üst sınır’ konulması ya da evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi seçenekleri gündeme gelirken, evlilik süresine göre kadını da mağdur etmeyecek oranların belirlenmesi de üzerinde tartışılan bir başka formül. Örneğin 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında süreler belirlenebilecek.