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Gündem
Oğuzhan KILIÇ / DHA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Önce bebeğini emzirdi

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Önce bebeğini emzirdi

Kütahya’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 1’i bebek 3 kişi yaralandı. Hafif yaralanan Filiz Ekici, kazanın etkisiyle korkan 2 yaşındaki oğlunu sakinleştirmek için önce ambulansta emzirip, kucağında salladı. Sonra tedavi oldu.

Kütahya-Tavşanlı karayolunun 13’üncü kilometresinde dün Nurettin Daşdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada Nurettin Daşdemir ile Filiz Ekici ve 2 yaşındaki oğlu Uzay Ekici yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Önce bebeğini emzirdi

Kazada yaralanan Nurettin Daşdemir’e ilk müdahale yol kenarında yapıldı.

Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalesini yapmak için ambulansa aldı. Ancak anne Filiz Ekici, kendi tedavisinden önce kazanın etkisiyle şok yaşayan ve korkan oğlu Uzay’ı kucağına alıp bir süre salladı. Daha sonra ambulansta Uzay’ı emziren Filiz Ekici, bebeğini sakinleştirdi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedaviye alınırken, anne ve oğlunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

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