Önce barıştı, sonra öldürdü

Mehmet Büyük, barışma vaadiyle ikna ettiği eşini alarak eve döndü. Çift arasında dün yakınlarıyla evde otururken tartışma çıktı. Silahını çıkaran Mehmet Büyük, eşi Süryan Büyük, oğlu Azad, baldızı Fatma S. ve yeğeni Ebubekir B.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Süryan Büyük’ün hayatının kaybettiği belirlendi. Süryan Büyük’ün cesedi, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Olaydan sonra kayıplara karışan Mehmet Büyük’ün yakalanması için çalışma başlatıldı.