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Gündem
Mehmet Mucahit CEYLAN/DHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Önce barıştı, sonra öldürdü

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Önce barıştı, sonra öldürdü
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iddiaya göre eşi Mehmet Büyük’ten şiddet gören Süryan Büyük babasının evine sığındı.

Mehmet Büyük, barışma vaadiyle ikna ettiği eşini alarak eve döndü. Çift arasında dün yakınlarıyla evde otururken tartışma çıktı. Silahını çıkaran Mehmet Büyük, eşi Süryan Büyük, oğlu Azad, baldızı Fatma S. ve yeğeni Ebubekir B.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Süryan Büyük’ün hayatının kaybettiği belirlendi. Süryan Büyük’ün cesedi, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Olaydan sonra kayıplara karışan Mehmet Büyük’ün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Önce barıştı, sonra öldürdü

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