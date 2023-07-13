Önce Anıtkabir’e sonra genel merkeze

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Özcan, “(Kılıçdaroğlu’nun Silivri’ye tutuklu milletvekili Can Atalay’a yaptığı ziyareti kastederek) 2.5 aydır, aklın neredeydi? Sen demokrat değil, kendi partilisinden korkan, kullanım süresi dolmuş bir diktatörsün” dedi.

Özcan, Anıtkabir ziyareti sonrası geldiği CHP önünde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:“Değişim zamanı geldi mi değişim olur, hiç merak etmeyin. Kemal Bey referanduma çevirmişti seçimi, ya ben ya o demişti, istifa eder sandım etmedi, yazıklar olsun.

SOKAĞA ÇIKACAK YÜZÜ KALMAZ

Sayın Genel Başkanla TBMM’deki odasında konuştum en son. Sizin kazanma şansınız yüzde 50; ABB veya İBB Başkanlarımızınki yüzde 90 dedim. ABB ve İBB’yi AK Parti’ye bırakmamak için, ülkeyi 5 yıllığına AK Parti’ye çaldırdı. Kaprisi yüzünden ülkenin 5 yılı kaydedildi. 10 Aralık’çılarla, 2. Cumhuriyet’çilerle, badem bıyıklılarla yol yürüdü. Böyle adamlara harcanan tonlarca liranın hesabı sorulmalı. Bence Canan Kaftancıoğlu da zihniyet olarak badem bıyıklıdır. Atatürk Cumhuriyeti ile derdi olan insanlar bunlar. Neymiş, o giderse parti bölünürmüş. Kemal Bey giderse de bölünmez, daha da emin ellerde büyür, emin olun. Belediyeleri kaybedersek Kemal Bey’in sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Ekim sonunda ben gidiyorum de, toplumu da CHP’yi de rahatlat. Bizim başkanlarımız, milletvekillerimiz doğru olduğunu biliyor ama bir kuru koltuk uğruna vazgeçemiyorlar. Korkmayın bunlardan, siz Atatürk’ün evlatlarısınız. Benim gibi siz de diktatöre baş kaldırın. “