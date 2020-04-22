MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖnce anahtarı sonra arabayı çaldılar!
GeriGündem Önce anahtarı sonra arabayı çaldılar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Önce anahtarı sonra arabayı çaldılar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Esenyurt'ta bir evden telefon ile evin önüne park edilmiş otomobilin anahtarını çalan ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 7 kişi polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin eve giriş ve çıkışlara güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah erken saatlerde Atatürk Mahallesi 2225 Sokak’ta bulunan bir binaya giren hırsızlar cep telefonu ve evden aldıkları anahtarla binanın yakınında park edilen otomobili çaldı.

Esenyurt Asayiş Büro Amirligi'ne bağlı ekipler bölgede yaptıkları araştırmada hırsızlık olayından kısa süre önce kırmızı renkli bir taksinin bölgeye geldiğini, evden hırsızlık olayının ardından çalınan bir otomobili takip ettiğini belirledi. Kısa sürede taksi şoförüne ulaşıldı.

Önce anahtarı sonra arabayı çaldılar

Taksi şoförü aracına binen kişilerin Esenyurt’ta kendisi durdurduğunu farklı 3-4 adrese gittikten sonra Beylikdüzü’ndeki özel bir hastanenin yakınına bıraktıklarını söyledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelenirken bu kişilerin girdiği bina tespit edildi.

Önce anahtarı sonra arabayı çaldılar

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Resul Ö., İbrahim B., Ekrem E., İlker S., Ertan K., Ergün A., Kasım K.’yı yakaladı. Olayla ilgili 2 şüphelinin de aranmasına başlandı. Yakalanan şüphelilerin çaldığı cep telefonu ve otomobil sahiplerine teslim ediliyor. Şüpheliler ile ilgili evden hırsızlık, otomobil hırsızlığı, konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından işlem yapıldığı belirtildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle