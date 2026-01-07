Önce adli tıp sonra adliye

Haberin Devamı

26 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Haklarında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak’, ‘fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarını işlediği belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ’ın da bulunduğu 24 şüpheli yakalandı. Ünlü isimlerin menajeri olan Haluk Şentürk ve ‘Ciciş kardeşler’ olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy da gözaltına alındı. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 26 şüpheli, dün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Şüpheliler kan ve saç örneği verdikten sonra adliyeye sevk edildi.