Önce Adıyaman şimdi de Kayseri sallandı! Uzman isim uyardı: ‘Beni tedirgin etti’ | Kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

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Türkiye’de peş peşe yaşanan depremler endişe yaratırken, gözler bir kez daha aktif fay hatlarının bulunduğu bölgelere çevrildi. Dün akşam Adıyaman’ın Sincik ilçesinde üç dakika arayla 3.7 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelirken, bugün sabah saatlerinde bu kez Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi sallandı.

AFAD verilerine göre saat 09.53’te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremler sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Prof. Dr. Süleyman Pampal’ın değerlendirmeleri iki bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin dikkat çekici uyarılar içeriyor.

ADIYAMAN'DAKİ DEPREMLER NORMAL

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman ve çevresindeki sismik hareketliliğin sürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, "O büyük depremlerden sonra bölge sallanmaya devam ediyor. Adıyaman’daki depremleri artçılar olarak değerlendirebilir, bu mümkün. zaten Doğu Anadolu Fay Zonu’nun o kesimi kırılmamış parçaları barındırıyor” ifadelerini kullandı.





‘KAYSERİ’DEKİ DEPREM TEDİRGİN ETTİ’



SARIZ FAYI’NA DİKKAT!

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Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi civarında meydana gelen depremin ise kendisini daha fazla tedirgin ettiğini söyledi. Bölgedeki aktif faylara işaret eden uzman isiml, özellikle Sarız Fayı ve Deliler Fayı’nın önemine dikkat çekti:

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri ve çevresindeki deprem riskine ilişkin değerlendirmesinde özellikle Sarız Fayı’nın bölgedeki aktif fay sistemleri içerisinde en önemli fay olduğunun altını çizdi:



“Sarız Fayı genel olarak Orta Anadolu’daki aktif fay sistemleri içerisinde değerlendiriliyor. Kayseri’nin güneydoğusu ile Sarız çevresinden, Sivas’ın güneyi ve Doğu Toroslar arasındaki bölgede uzanan aktif faylardan biri. Ecemiş, Deliler ve Gürün gibi faylarla aynı geniş tektonik kuşak içerisinde değerlendiriliyor. Özellikle Kayseri açısından önemli çünkü Kayseri’yi çevreleyen aktif fay sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.”



Orta Anadolu’daki fay yapısının tek bir fay hattından ibaret olmadığını da belirten Pampal, bölgenin çok sayıda aktif fay ve fay zonunu barındırdığını ifade etti.



Pampal, “Kuzey Anadolu Fayı Türkiye’nin kuzeyindeki büyük sağ yanal fay sistemi, Doğu Anadolu Fayı ise doğu ve güneydoğudaki büyük sol yanal fay sistemi. Orta Anadolu’da ise tek bir ‘Orta Anadolu Fayı’ndan ziyade çok sayıda aktif fay ve fay zonu bulunuyor. Sarız, Ecemiş, Deliler, Cihanbeyli ve Ovacık gibi faylar da bu aktif sistemler içerisinde değerlendiriliyor” diye konuştu.





7 KM DERİNLİK BİZE NE ANLATIYOR?

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Hem Adıyaman hem de Kayseri’deki depremlerin derinliği 7 km olarak kaydedildi. Peki bunu nasıl yorumlamak gerekiyor?



Bu soruma “Ortalama derinliğin tam da üzerinde ve normal. Ancak bunlar hissedilebilir depremler; 4 büyüklüğündeki depremler hissedilir. 7 km derinlik oldukça sığ bir deprem” cevabını veren Prof. Süleyman Pampal, şöyle devam etti:



“Depremleri odak derinliklerine göre sınıflandırırız: 0-60 km sığ, 60-300 km orta derinlikte, 300-700 km ise derin depremler olarak kabul edilir. Derin depremler özellikle okyanuslardaki dalma-batma zonlarında görülür. Türkiye’deki depremlerin ise neredeyse tamamı sığ depremlerdir. Genellikle 7-8 km civarında, bazen 10 km, bazen de 5-6 km derinlikte meydana gelirler. Dolayısıyla Adıyaman ve Kayseri’deki 7 km derinlikli depremler, Türkiye açısından olağandışı bir durum değildir.”

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KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR?



Kayseri ve çevresindeki deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki aktif fayların geçmişte ürettiği depremlere dikkat çekerek, “Bu fayda 7’nin üzerinde deprem her zaman mümkün. İnşallah olmaz diyelim ama Kayseri civarında bu ne yazık ki mümkün. Tarihsel geçmiş ve fayların aktifliği bize bunu söylüyor” dedi.