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Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN -DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 19:23 | Son Güncelleme:

Önce ablasını, ardından kendisini bıçakladı

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Önce ablasını, ardından kendisini bıçakladı
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Eskişehir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Emrah T. (19), evde tartıştığı ablası Hasret Y.yi (32) bıçakla ağır yaraladıktan sonra kendisini de bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan abla ve kardeşin, durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesinde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Emrah T. ile ablası Hasret Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah T., ablası Hasreti vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Ardından ise kendisini bacağından bıçakladı. Yaralı halde evden çıkan Emrah T., yaklaşık 150 metre yürüdükten sonra Yücezafer Sokak’ta yere yığıldı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasret Y. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

ABLA, KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Sokaktaki kan izlerini takip eden polis ekipleri, Emrah Y.yi yaralı halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emrah T., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Abla ve kardeşin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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