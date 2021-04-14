Önce 2 hafta kısmi kapanma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan koronavirüste rekor kıran vaka ve ölüm sayılarının ardından ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin sıkılaştırılarak, kısmi kapanma uygulanmasına geçildiğini açıkladı. Erdoğan, Beştepe’de ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele çalışmalarının ele alındığı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında ramazan ayında alınacak tedbirleri şöyle açıkladı:

19 MİLYON AŞILAMA

“Türkiye salgının sağlık boyutunu başarıyla yürüttüğü gibi alınan tedbirlerin olumsuz etkilerini azaltma konusunda dünyadaki en başarılı ülkeler arasında yer alıyor. Pek çok yerde yaygın şekilde süren kısıtlamaların kademeli kaldırılması planlarının gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Her fırsat bulduğumuzda tedbirleri gevşeterek normalleşme sürecini başlatıyoruz. Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz.

SEYİRCİ KALAMAZDIK

Tedarik imkânlarını genişleterek bu rakamı hızla arttırmak için tüm kapıları zorluyoruz. Ancak vaka ve vefat sayılarımızın artış gösterdiği durumlarda ister istemez tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kalıyoruz. Ülkemizdeki tabloyu yakın ilişki içinde olduğumuz yerler başta olmak üzere dünyadaki genel gidişatın gerisine düşürmemiz gerekiyor. Aksi taktirde salgının önümüze getirdiği fırsatları yeteri kadar değerlendirememe riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Son dönemde bilhassa büyük şehirlerde artan vaka ve vefat sayıları bizi yeniden tedbirleri sıkılaştırmaya yöneltti. Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek de bu gidişata seyirci kalamazdık. Geçtiğimiz kabine toplantımızda çoğu ramazan ayıyla birlikte başlayacak bir dizi tedbiri paylaşmıştık. Bugünkü toplantımızda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Amacımız ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktır.

AMAÇ DÜŞÜRMEK

Bu çerçevede, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak, kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Amacımız, bu iki haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden, ‘tamam’ diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek, bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum.”

AŞI SIRASI GELENLER YAPTIRSIN

Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamla dünyada ilk sıralarda yer aldığımızı söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara da çağrıda bulundu: “Aşı tedarik imkânlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak için zorluyoruz. Aşı sırası gelenlerin bu imkânı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir.”

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