Önce 2 hafta kısmi kapanma
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ramazanda uygulanacak yeni koronavirüs kısıtlamalarını duyurdu. Buna göre önce ilk iki hafta kısmi kapanma uygulanacak, işe yaramazsa daha sıkı tedbirler gelecek. Bu akşam 19.00’da başlayacak yeni kısıtlamalar şöyle: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altına şehiriçi toplu taşıma sınırlaması geri geliyor. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitim yapacak. Kafe, kıraathane, lokanta ve çay bahçesi gibi mekânlar bayram sonrasına kadar faaliyetlere ara verecek. Lokanta tarzı işletmeler ramazan boyunca belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek. Düğün, nişan, nikâh, kına, genel kurul ile kapalı alanlardaki etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan koronavirüste rekor kıran vaka ve ölüm sayılarının ardından ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin sıkılaştırılarak, kısmi kapanma uygulanmasına geçildiğini açıkladı. Erdoğan, Beştepe’de ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele çalışmalarının ele alındığı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında ramazan ayında alınacak tedbirleri şöyle açıkladı:
19 MİLYON AŞILAMA
“Türkiye salgının sağlık boyutunu başarıyla yürüttüğü gibi alınan tedbirlerin olumsuz etkilerini azaltma konusunda dünyadaki en başarılı ülkeler arasında yer alıyor. Pek çok yerde yaygın şekilde süren kısıtlamaların kademeli kaldırılması planlarının gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Her fırsat bulduğumuzda tedbirleri gevşeterek normalleşme sürecini başlatıyoruz. Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz.
SEYİRCİ KALAMAZDIK
Tedarik imkânlarını genişleterek bu rakamı hızla arttırmak için tüm kapıları zorluyoruz. Ancak vaka ve vefat sayılarımızın artış gösterdiği durumlarda ister istemez tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kalıyoruz. Ülkemizdeki tabloyu yakın ilişki içinde olduğumuz yerler başta olmak üzere dünyadaki genel gidişatın gerisine düşürmemiz gerekiyor. Aksi taktirde salgının önümüze getirdiği fırsatları yeteri kadar değerlendirememe riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Son dönemde bilhassa büyük şehirlerde artan vaka ve vefat sayıları bizi yeniden tedbirleri sıkılaştırmaya yöneltti. Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek de bu gidişata seyirci kalamazdık. Geçtiğimiz kabine toplantımızda çoğu ramazan ayıyla birlikte başlayacak bir dizi tedbiri paylaşmıştık. Bugünkü toplantımızda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Amacımız ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktır.
AMAÇ DÜŞÜRMEK
Bu çerçevede, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak, kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Amacımız, bu iki haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden, ‘tamam’ diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek, bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum.”
AŞI SIRASI GELENLER YAPTIRSIN
Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamla dünyada ilk sıralarda yer aldığımızı söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara da çağrıda bulundu: “Aşı tedarik imkânlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak için zorluyoruz. Aşı sırası gelenlerin bu imkânı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir.”
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