Onay öncesi DEM heyeti Beştepe’de

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un kabul edilmesinin ardından Beştepe’de ikinci siyasi teması DEM Parti’nin İmrali heyetiyle gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, yasayı onaylamadan önce İmralı heyetiyle uygulamaya yönelik adımları ve süreçle ilgili hassasiyetleri değerlendirdi.

Erdoğan’ın Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmesinde yasanın uygulanma aşamaları, atılacak adımlar ve süreçte hassasiyet gerektiren konularda toplumsal duyarlılığa yönelik değerlendirmeler yapıldı. Yasanın uygulanmasına ön hazırlık olarak İçişleri Bakanlığı’nda Meclis Başkanı Kurtulmuş’un başkanlığında 81 ilin mülki amirleriyle güvenlik zirvesi yapılmıştı. Beştepe’de dünkü görüşme de sürecin siyasi düzeydeki ilk önemli teması oldu.

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HEYET: ORTAK İRADE BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katıldığı toplantı öngörülenin üstünde 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Buldan ve Sancar’ın yaptığı ortak açıklamada, süreçte gelinen aşamanın önemi ve bundan sonra yapılacakları değerlendirdikleri belirtildi. Heyetin açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış ve demokratik toplum sürecindeki gelişmelere dair istişarelerde bulunduk. Bu yasayla birlikte demokrasinin ve siyaset alanının güçleneceği bir dönemin kapılarının aralanmasının tüm yurttaşlarımız ve ülkemiz açısından hayati önemde olduğu vurgulandı. Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Bundan sonra da sürecin ülkemizdeki her bir insanın yararına barış ve demokrasi yolunda ilerlemesi için çalışmalarımız devam edecektir” denildi.

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YENİ DÖNEME KAPI ARALANDI

Öte yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, konuyu Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) görüştüklerini belirterek, “Hukuki ve siyasi adımlarla aşama aşama inşa edeceğimiz bir yeni döneme daha kapı aralandı” dedi.

ERDOĞAN’IN ONAYINA SUNULDU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yasanın Meclis Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilmesinin ardından salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabul etmişti. Kurtulmuş’un Beştepe’ye çıktığı saatlerde Meclis Genel Sekreterliği de, yasanın düzenlenmiş son halini Cumhurbaşkanı’nın onayına sundu.

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Bu işlemle, Cumhurbaşkanı’nın 15 günlük inceleme süreci de başladı. Erdoğan’ın yasayla ilgili karar vermek için Anayasa gereği 26 Ağustos’a kadar süresi bulunuyor. Ancak siyasi kulislerdeki beklenti Cumhurbaşkanı’nın bu süreyi beklemeden yasayı onaylayıp yayımlanması için Resmi Gazete’ye göndereceği yönünde.