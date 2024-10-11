×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

On üç ilde yasa dışı bahis operasyonunda 39 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Mahkeme#Polis
On üç ilde yasa dışı bahis operasyonunda 39 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 11:10

Samsun merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Haberin Devamı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürüttü. Samsun'da 11, Giresun'da 12, İstanbul'da 7, Adana'da 2, Trabzon, Rize, Sakarya, Antalya, Ankara, Kayseri, Ağrı, İzmir ve Batman'da 1'er kişi olmak üzere toplamda 41 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira ve 10 bin 260 dolar, 670 gram külçe altın, 10 bilezik, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 150 milyon lira civarında para hareketi tespit edildi. Yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri değerlendirilen 30 milyon lira değerinde 14 otomobil, 4 motosiklet, 1 konut ve 3 arsaya ise el konuldu.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 şüpheliden 30'u adliyeye sevk edilirken, 9 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Mahkeme#Polis

BAKMADAN GEÇME!