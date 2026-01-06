×
Ön otopsi raporu çıktı... Elif suda boğulmuş

Güncelleme Tarihi:

#Elif Kumal#Erdek#Suda Boğulma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 07:00

BALIKESİR’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda, Elif Kumal (34), 27 Aralık’ta kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldı.

O günden sonra Elif’ten haber alınamadı. Gözaltına alınan Enis G. ve yanındaki Yavuz isimli arkadaşının Kumal’ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

25 metre açıkta bulundu

Kumal’ın cansız bedeni 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti’nde otomobilinin içinde bulundu. Kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte olan otomobil vinç tarafından çıkarıldı. Kumal dün Bandırma’da toprağa verildi. Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopsisinde kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmayan ve ölümü suda boğulma olarak değerlendirilen Kumal’ın otomobili de göletten çıkarıldı.

Kumal’ın yengesi Fatma Kumal, arama çalışmalarının 7’nci gününde yaptığı açıklamada, Enis G.’nin 28 Aralık sabahı kendisini aradığını belirterek, “Elif’in onu arayıp. ‘Arabanın kapıları kilitli’ diye bir ifade kullandığını söyledi. Darp edilme var, havalara ateş açılma var, şahitlerimiz var. Arabanın kapılarının kilitli olduğu söylenen ben. Panik yapılması gereken kaç sebep sayabilirim size?” ifadelerini kullanmıştı.

 

