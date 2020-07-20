On Numara'da haftanın ilk çekilişi tamamlandı! MPİ On Numara sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği haftanın ilk çekilişi On Numara tamamlandı. Çekilişin ardından bu haftanın şanslı numaralarının belirlenmesiyle, kupon sorgulamaları hız kazandı. İşte, 20 Temmuz 2020 tarihli 943. hafta On Numara çekilişinin sonuçları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu akşamki çekilişinde kazandıran numaralar; 2 - 4 - 12 - 14 - 17 - 18 - 20 - 25 - 26 - 27 - 30 - 38 - 42 - 43 - 44 - 50 - 56 - 59 - 72 - 73 - 75 - 78

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.