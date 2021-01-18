On Numara sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı: 18 Ocak On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline’da açıklandı
On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşam sona erdi. Sisal Şans tarafından gerçekleşen On Numara çekilişi noter huzurunda canlı yayında tamamlandı. Çekilişin ardından On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline.com’da erişime açıldı. 18 Ocak On Numara sonuçları yine zengin olmak isteyenleri hayallerine bir adım daha yaklaştırdı. Gözler şimdi bu akşamın şanslı numaralarında. İşte, 18 Ocak On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılar.
On Numara çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu. 18 Ocak On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00’de gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. On Numara sonuçlarınızı aşağıdaki linkten bilet numaranız ile anında sorgulayabilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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