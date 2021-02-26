On Numara sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama! 26 Şubat On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Pazartesi ve cuma günleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişinde bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişin ardından On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da erişime açıldı. On Numara'da her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor. Gözler şimdi bu akşamki On Numara sonuçlarında. İşte 26 Şubat On Numara sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
26 Şubat On Numara çekilişi bugün saat 20:00’de yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekiliş sonrası On Numara çekilişinde şanslı numaralar yayınlandı. On Numara sonuçları ve kuponlara dair detaylarla beraber biletinizi aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.