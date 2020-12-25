On Numara sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama: 25 Aralık On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı

25 Aralık 2020 tarihli On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşti. Kupon yaparak şanslarını denemek isteyen şans oyunu müdavimleri, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçlarını sorguluyor. On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'dan öğrenilecek. Sonuçlarınızı aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

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On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

On Numara'nın heyecanla beklenen çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleştirilecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.