On Numara sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama! 1 Ocak 2021 On Numara sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı
On Numara çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşam sona erdi. Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekilişin ardından On Numara sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Yılın ilk On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından, şans oyunu tutkunları bu akşamın şanslı numaralarına odaklandı. On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da online olacak sorgulanacak. Gözler şimdi sonuç sorgulama ekranında. İşte, 1 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...
On Numara sonuçları bugün saat 20:00’de yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçlarını aşağıdaki linkten online olarak sorgulayabilirsiniz.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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