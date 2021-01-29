On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? 29 Ocak On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak

On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00’de yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar millipiyangoonline.com’da açıklanıyor. Şans oyununu canlı yayını Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilebiliyor. 29 Ocak On Numara sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.