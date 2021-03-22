On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? 22 Mart On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak

On Numara sonuçları bu akşam saat 20:00’de yapılacak olan çekilişin ardından belli olacak. Sisal Şans tarafından yapılacak olan On Numara çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek. Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak. 22 Mart On Numara sonuçları açıklanır açıklanma aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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