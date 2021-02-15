On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? 15 Şubat On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak
On Numara sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakıdan takip ediliyor. On Numara çekilişi her hafta belirli tarihlerde yapılıyor. Pazartesi ve cuma günleri canlı yayında, noter huzurunda yapılan bu çekilişlere şans oyununu oynayanlar yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte 15 Şubat On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar
On Numara sonuçları bu akşam belli olacak. Çekiliş saat 20:00’de yapılacak. Her hafta pazartesi ve cuma günleri canlı yayında düzenlenen çekilişle On Numara'da kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da açıklanıyor. 15 Şubat On Numara sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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