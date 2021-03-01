On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? 1 Mart On Numara sonuçları millipiyangoonline'da olacak
On Numara sonuçları her hafta yapılan çekilişlerin ardından belli oluyor. On Numara çekilişleri her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekiliş sonrası sonuçları millipiyangoonline.com'da yayınlanıyor. İşte 1 Mart On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati
On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00’de yapılacak. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişin ardından On Numara sonuçları açıklanacak. Çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilebilecek. 1 Mart çekilişinin ardından On Numara sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilir, bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.