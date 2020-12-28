On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 28 Aralık On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak
On Numara sonuçları her hafta yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Şans oyununu oynayanlar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Çekilişin ardından On Numara sorgulama ekranı erişime açılacak. İşte 28 Aralık On Numara sonuçları sorgulama ekranı
On Numara sonuçları için geri sayım başladı Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından, On Numara sonuçları millipiyangoonline’da erişime açılacak. On Numara çekilişi bu akşam 20:00’de gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak olan çekilişin aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle