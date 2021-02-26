On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 26 Şubat On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da olacak
On Numara çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. On Numara sonuçları her hafta yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor. Haftada iki gün yapılan On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor. Gözler şimdi bu akşamki On Numara çekilişinde. İşte 26 Şubat On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişe dair detaylar...
On Numara sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 26 Şubat On Numara çekilişi bugün saat 20:00’de yapılacak. Çekiliş canlı yayında gerçekleştirilecek. On Numara çekilişinin ardından kazandıran numaralar millipiyangoonline.com’da açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından biletinizi aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.