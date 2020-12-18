On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 18 Aralık On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak
On Numara sonuçları her hafta canlı yayında yapılan çekilişin ardından yayınlanıyor. On Numara çekilişleri pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişlerin ardından kazanan numaralar açıklanıyor. Peki, 18 Aralık On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar
On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00’de yapılacak. 18 Aralık On Numara sonuçları da canlı yayında yapılan çekilişle beraber duyurulacak. Çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak izlenebilecek. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı
ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
On Numara sonuçları bu akşam saat 20.00’de yapılacak olan çekilişin ardından yayınlanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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