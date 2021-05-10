On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 10 Mayıs On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da

10 Mayıs 2021 tarihli On Numara çekilişi saat 20:30’da gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanacak. Çekiliş sonrası On Numara sonuç sorgulama ekranı ile çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz. On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bu akşam saat 20:30’da yapılacak olan çekilişin ardından On Numara sonuçları ilan edilecek.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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