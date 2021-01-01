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Haber Giriş: 01.01.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 1 Ocak On Numara sonucu millipiyangoonline'da olacak

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On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 1 Ocak On Numara sonucu millipiyangoonline'da olacak
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On Numara sonuçları her hafta yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Bu şans oyununun çekilişi pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklanıyor. İşte On Numara çekilişinin yapılacağı saat ve detaylar

On Numara sonuçları bugün saat 20:00’de yapılacak. On Numara çekilişleri her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Şans oyununu oynayanlar heyecanla kazandıran numaraların açıklanmasını bekliyorlar. 1 Ocak On Numara sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden   yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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