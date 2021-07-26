On Numara sonuçları millipiyangoonline sorgulama ekranı... 26 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı!
On Numara sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından bu akşam düzenlenen On Numara çekilişi ile büyük ikramiye talihlisini aradı. Şans oyunu meraklılarının ilgi gösterdiği On Numara'da haftanın ilk çekilişinin ardından, On Numara sonuç sorgulama ekranı ve ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. 26 Temmuz On Numara sonuçları kupon bilgileri ile öğrenilecek. İşte, On Numara canlı yayın çekiliş sonuçları ve sonuç görüntüleme ekranı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Haftanın ilk On Numara çekilişinin sonuçlarını millipiyangoonline.com üzerinden veya aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.