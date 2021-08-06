On Numara sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı! 6 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
On Numara sonuçları için geri sayım bu akşam sona erdi. Haftanın son On Numara çekilişi bu akşam Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. En çok rağbet gören şans oyunlarından On Numara çekilişinde 106.331,65 TL 2 kişiye çıktı. 6 Ağustos 2021 On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan online olarak sorgulanacak. Gözler şimdi çekiliş sorgulama ekranında. İşte, On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.
On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. On Numara çekilişinin sona ermesinin ardından sonuçlar ve kazandıran numaralar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı.2 kişi bu akşam 106.331,65 TL kazandı. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.