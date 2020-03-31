On Numara sonuçları ilan edildi: 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı - MPİ 30 Mart On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

921. hafta 30 Mart On Numara canlı çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılan kuranın ardından 921. hafta On Numara sonuçları sorgulama ekranı üzerinden erişime açılan, haftanın şanlı numaraları açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da On Numara çekiliş sonuçlarına göre 22 şanslı rakamı tahmin edenler, ikramiyelerini almaya hak kazanacaklar. Peki, On Numara'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? Büyük ikramiye kaç kişiye çıktı? İşte, 30 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara MPİ sonuç sorgulama ekranı.

30 MART ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen çekiliş sonrası 30 Mart On Numara sonuçları ilan edildi. Canlı On Numara çekilişi sonrası, haftanın şanslı rakamları şunlar oldu;

On Numara oyununun 921. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 416 bin 164 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 89 kişi 3 bin 118 lira 30'ar kuruş, 8 bilen 1840 kişi 150 lira 85'er kuruş, 7 bilen 17 bin 922 kişi 22 lira 5'er kuruş, 6 bilen 107 bin 572 kişi 3 lira 90'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 126 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunları arasında yer alan On Numara'nın çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. On Numara'nın 30 Mart tarihli çekiliş sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

On Numara çekilişinde geçen hafta ne olmuştu?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 3 bin 370 lira 15'er kuruş, 8 bilen 1692 kişi 175 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 312 kişi 25 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 99 bin 548 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 495 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir ile İstanbul'un Sancaktepe ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.