On Numara sonuçları millipiyangoonline canlı çekiliş sorgulama ekranı! İşte 30 Nisan On Numara çekiliş sonuçları...
On Numara sonuçları bu akşamki çekilişin hemen ardından belli oldu. Heyecanla beklenen On Numara çekilişi 30 Nisan Cuma günü Sisal Şans tarafından gerçekleşti. Haftanın ikinci On Numara çekilişinde ikramiye tutarı olan belirlenen 191.745,95 TL'yi bir talihli kazandı. Çekilişin hemen ardından On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Gözler şimdi On Numara canlı çekiliş sonuçlarında. İşte, 30 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara sonuç sorgulama ekranı hakkında ayrıntılar.
30 Nisan 2021 tarihli On Numara çekilişi saat 20:30’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. On numara sonuç sorgulamaları aynı ekrandan erişime açıldı. On Numara çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz. On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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