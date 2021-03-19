On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama! 19 Mart On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
On Numara sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekiliş sonrası On Numara sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Noter huzurunda düzenlenen çekilişe On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline’da kamuoyuna duyuruldu. Gözler şimdi On Numara canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranında. İşte, 19 Mart On Numara sonuç sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler.
On Numara sonuçları için beklenen açıklama geldi. Sisal Şans tarafından yapılan On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00’de canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşti. Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı. 19 Mart On Numara sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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