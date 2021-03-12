On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama: 12 Mart On Numara ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından düzenlenen 12 Mart On Numara çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası On Numara sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da yayınlandı. Kuponlarını yapan şans oyunu tutkunları, bu akşamki çekilişle beraber zengin olma hayallerine yaklaştı. İşte, 12 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
12 Mart 2021 tarihli On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Bu akşamki çekilişte 244.734,10 TL 2 kişiye çıktı. On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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