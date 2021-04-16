On Numara sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu! İşte 16 Nisan On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu akşam Sisal Şans tarafından noter huzurunda haftanın son On Numara çekilişi gerçekleşti. On Numara çekilişi ile büyük ikramiye sahibini aradı. Çekiliş sonrası ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com ekranında erişime açıldı. Zengin olma hayali ile günler öncesinden kuponlarını hazırlayan şans oyunu tutkunları On Numara sonuçlarına odaklandı. İşte, 16 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ve On numara sonuç sorgulama ekranı.
On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. 16 Nisan 2021 tarihli On Numara çekilişi bu akşam saat 20:30’da gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan heyecan dolu çekiliş canlı yayınlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den izlenen On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Gözler şimdi On Numara sonuç ekranında. On Numara sonuçları ile ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.
On Numara çekilişleri Pazartesi ve cuma olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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