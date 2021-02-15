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HaberlerGündem HaberleriOn Numara sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu - 15 Şubat On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
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Haber Giriş: 15.02.2021 - 20:40 | Son Güncelleme:

On Numara sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu - 15 Şubat On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!

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On Numara sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu - 15 Şubat On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
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On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşam sona erdi. Şans oyunu oynayanların en çok ilgi gösterdiği On Numara'da haftanın ilk çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekiliş sonrası On Numara sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da yayınlandı. 15 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ile zengin olmak isteyenler yine hayallerine bir adım daha yaklaştı. İşte, 15 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye sonuç sorgulama ekranı.

15 Şubat On Numara çekilişi 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. İkramiye kazandıran numaralar ile beraber On Numara sonuçları ilan edildi. On Numara'da ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki linkten kolayca öğrenebilirsiniz. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün düzenlenen On Numara çekilişinin sonuçları online sorgulanıyor.

On Numara sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu - 15 Şubat On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden   yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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