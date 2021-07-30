On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 30 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da!
On Numara sonuçları bu akşam ilan edildi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen On Numara çekilişi 30 Temmuz Cuma günü talihlilerini aradı. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği çekilişte 622.458,58 TL devretti. Haftanın son On Numara çekilişinin hemen ardından kuponlarını yatıran vatandaşlar, sonuç ekranına odaklandı. Sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. İşte, 30 Temmuz On Numara sonuçları ve bu akşamki çekilişte kazandıran şanslı numaralar.
On Numara bu akşam saat 20:00'da çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz. On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.