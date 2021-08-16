On Numara sonuçları belli oldu: İkramiye 1 kişiye çıktı! 16 Ağustos On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Sisal Şans tarafından yapılan çekilişin ardından 16 Ağustos On Numara sonuçları ve ikramiye tutarları millipiyangoonline.com'dan erişime açıldı. Yayınlanan sonuçlara göre 207.670,65 TL 1 kişiye çıktı. Şans oyunu tutkunlarının gözü şimdi On Numara canlı çekilişi sonuçlarında. Peki, On Numara'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar hangileri? İşte, On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.
On Numara çekilişi 16 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Bu akşamki çekilişin sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi bir şanslı talihli kazandı. On Numara çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.