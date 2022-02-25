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On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#On Numara#Milli Piyango#İkramiye
On Numara sonuçları açıklandı On Numara sonuç ekranı millipiyangoonlineda

On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.

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On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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#On Numara#Milli Piyango#İkramiye

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