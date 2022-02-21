On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde Sert düşüşler görebilirizAltın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde! Sert düşüşler görebiliriz#Altın Fiyatları
Fenerbahçe evini bile tutmuştu, yeni takımı şaşırttı Kabul ettiği maaş olay oldu...Fenerbahçe evini bile tutmuştu, yeni takımı şaşırttı! Kabul ettiği maaş olay oldu...#Jack Wilshere
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalle yeni ticaret hedefini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'le yeni ticaret hedefini açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putin tüm dünyaya duyurdu: Donetsk ve Lugansk kararımı bugün vereceğimPutin tüm dünyaya duyurdu: Donetsk ve Lugansk kararımı bugün vereceğim#RUSYA
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca aşı çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca aşı çağrısını yineledi#Koronavirüs
Canlı | Maçta gol perdesi açıldı 3. dakikada...Canlı | Maçta gol perdesi açıldı! 3. dakikada...#Göztepe
Sınırda sıcak dakikalar Rusya öldürdük dedi, Ukraynadan jet yanıt geldiSınırda sıcak dakikalar! Rusya 'öldürdük' dedi, Ukrayna'dan jet yanıt geldi#Rusya
Eski eşini öldürüp yol kenarına bırakmıştı... Cezası belli olduEski eşini öldürüp yol kenarına bırakmıştı... Cezası belli oldu#Kayseri
Çocuklarım var diye yalvardı ama... Kadın şoförün korkunç ölümüÇocuklarım var diye yalvardı ama... Kadın şoförün korkunç ölümü!#ABD
Görüntüler günlerce konuşulmuştu Döner Kardeşlere ceza yağdıGörüntüler günlerce konuşulmuştu! Döner Kardeşler'e ceza yağdı#Istanbul
Süper Lig yayın ihalesi ile ilgili yeni gelişme TFFden açıklama geldiSüper Lig yayın ihalesi ile ilgili yeni gelişme! TFF'den açıklama geldi#Yayıncı Kuruluş
Gazeteci Güngör Arslan cinayeti Elimde haber var yalanıyla içeri girmişGazeteci Güngör Arslan cinayeti! 'Elimde haber var' yalanıyla içeri girmiş#Kocaeli
Her gün en az 3 saat banyo yapmak zorunda... 4 yaşındaki Annanın hikayesi...Her gün en az 3 saat banyo yapmak zorunda... 4 yaşındaki Anna'nın hikayesi...#Cilt Sağlığı
Çocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilirÇocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilir#Millie Bobby Brown
HABERLERGündem Haberleri

On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#On Numara#Milli Piyango#İkramiye
On Numara sonuçları açıklandı On Numara sonuç ekranı millipiyangoonlineda

On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.

Haberin Devamı

Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Haberin Devamı

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı