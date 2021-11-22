On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca Covid-19un sonuçlarına dikkat çekti ve çağrısını yinelediBakan Koca Covid-19'un sonuçlarına dikkat çekti ve çağrısını yineledi#Koronavirüs
Aşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldiAşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldi#Kovid Aşısı
Mesut Özilden çok sert cevap'Mesut Özil'den çok sert cevap!'#Fenerbahçe
Erdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağızErdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız#Kabine Toplantısı
Plan Bütçe Komisyonunda terörist tartışması Tansiyon yükseldiPlan Bütçe Komisyonu'nda 'terörist' tartışması! Tansiyon yükseldi#Selahattin Demirtaş
Tartışılan teklif kabul edildi Yabancılara su dolarla, nikah 100 bin TLTartışılan teklif kabul edildi! Yabancılara su dolarla, nikah 100 bin TL#Tanju Özcan
Canlı: Trabzonda goller art ardaCanlı: Trabzon'da goller art arda#Süperlig
Muharrem öğretmen kansere yenildiMuharrem öğretmen kansere yenildi#Tekirdağ
Görüntüler infial yaratmıştı... Mahkemeden flaş kararGörüntüler infial yaratmıştı... Mahkemeden flaş karar!#Maltepe
Bakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktürBakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktür#Milli Savunma Bakanlığı
1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu 90 yaşında hayatını kaybetti1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu! 90 yaşında hayatını kaybetti#Subway
Erdoğanın avukatından dava açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyorErdoğan'ın avukatından 'dava' açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı Doktor da şaşırdı...11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı! Doktor da şaşırdı...#Gonore Bakterisi
Ameliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldiAmeliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldi!#Kadir İnanır
HABERLERGündem Haberleri

On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#On Numara#Milli Piyango#İkramiye
On Numara sonuçları açıklandı On Numara sonuç ekranı millipiyangoonlineda

On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.

Haberin Devamı

Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Haberin Devamı

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale