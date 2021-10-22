On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyorVay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!#Marmara Denizi
Ronaldo için olay sözler Bedelini ödedik, huzursuzluk...Ronaldo için olay sözler! 'Bedelini ödedik, huzursuzluk...'#Cristiano Ronaldo
Uğur Şahin ve Özlem Türeciden Turkovac açıklamasıUğur Şahin ve Özlem Türeci'den Turkovac açıklaması!#Uğur Şahin
Covid-19da son durum belli oldu Bakan Koca 19 yaş altı vaka oranını tek tek açıkladıCovid-19'da son durum belli oldu! Bakan Koca 19 yaş altı vaka oranını tek tek açıkladı#Koronavirüs
Türkevi binasının önünde şüpheli paket paniğiTürkevi binasının önünde şüpheli paket paniği#Türkevi
Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybettiÜnlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti#Kemal Kuruçay
34 kişi hayatını kaybetmişti Suruç davasında karar çıktı34 kişi hayatını kaybetmişti! Suruç davasında karar çıktı#Suruç
Erdoğan dev rakamı açıkladı: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştıErdoğan dev rakamı açıkladı: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
1543te Kanuni Sultan Süleyman yaptırmış... Diyarbakırda büyük keşif1543'te Kanuni Sultan Süleyman yaptırmış... Diyarbakır'da büyük keşif#Diyarbakır
Kan donduran olayda yeni ayrıntılar: Bana neden dolu silahı verdinizKan donduran olayda yeni ayrıntılar: Bana neden dolu silahı verdiniz#Alec Baldwin
Dünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmelDünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmel!#Pfizer Biontech
Göz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldıGöz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldı!#Göz Kanseri
İlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemişİlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemiş#Miray Daner
Hollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm buHollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm bu! #Halyna Hutchins
Moskova zaferi sonrası büyük tehlike Tablo değişti ve 2 yıl sonra...Moskova zaferi sonrası büyük tehlike! Tablo değişti ve 2 yıl sonra... #Şampiyonlar Ligi
HABERLERGündem Haberleri

On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#On Numara#Milli Piyango#İkramiye
On Numara sonuçları açıklandı On Numara sonuç ekranı millipiyangoonlineda

On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı

Haberin Devamı

Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Haberin Devamı

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı Sonuçlar mükemmel...

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...

Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyor

Vay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!

Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

Yine heykel faciası Bir kent bunu tartışıyor

Yine heykel faciası! Bir kent bunu tartışıyor