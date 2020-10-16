On Numara sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinde sonuçlar açıklandı

ON NUMARA SONUÇ EKRANI



İKİ AYDA DAĞITILAN TOPLAM İKRAMİYE MİKTARI 377 MİLYON TL'Yİ AŞTI!



Türkiye'nin en köklü markalarından Milli Piyango'nun ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandıran Sisal Şans, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı, yepyeni bir dönem başlattı.



T.C. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, kazandırmaya devam ediyor.



Sisal Şans, 1 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında, Kazı Kazan'da 170 milyon 915 bin 241 TL, Süper Lotoda 79 milyon 241 bin 8 TL, Sayısal Lotoda 83 milyon 880 bin 439 TL, On Numara'da 17 milyon 101 bin 518 TL, Şans Topu'nda 18 milyon 621 bin 886 TL ve Milli Piyango'da 8 milyon 225 bin 55 TL ikramiye dağıttı.



Ağustos ayında da 199 milyon 300 bin TL kazandıran Sisal Şans'ın Eylül ayı ile birlikte dağıttığı toplam ikramiye tutarı 377 milyon 985 bin 147 TL'ye ulaştı. Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız sloganıyla, faaliyetlerine devam eden Sisal Şans, kazandırmaya devam edecek.