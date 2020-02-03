On Numara sonuçları açıklandı 3 Şubat 2020 - 913. hafta On Numara çekiliş sorgulama ekranı

Pazartesi günler düzenlenen On Numara'nın, 913'üncü hafta çekilişleri saat 21:15'te canlı On Numara çekilişinin ardından kamuoyuna duyuruldu. Bir haftalık bekleyiş sonrası, günler öncesinden On Numara kuponlarını hazırlayan vatandaşlar şimdi merakla On Numara'da bu hafta çıkan şanslı rakamları sorguluyor. 10 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı oyunda, 9 8 bilenler diğer ikramiyelerine kavuşacak. İşte, merakla beklenen 3 Şubat On Numara sonuçları ve On Numara ikramiye sorgulama sayfası.

Haftanın On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te gerçekleşti. Canlı On Numara çekilişinde topların bulunduğu kürelerin çalışmasıyla şanslı numaralar noter huzurunda açıklandı. İşte, On Numara sonuçlarına göre bu hafta hangi numaralar çıktı sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler için, On Numara'da haftanın şanlı numaraları;

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

On Numara'da geçtiğimiz hafta büyük ikramiye hangi ile çıktı?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 141 kişi 2 bin 747,20'şer lira, 8 bilen 2 bin 435 kişi 159,25'er lira, 7 bilen 26 bin 505 kişi 20,90'ar lira, 6 bilen 142 bin 542 kişi 4,05'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 227 bin 712 kişi 3,25 lira ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

On Numara kolonları nasıl doldurulur?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.