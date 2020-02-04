On Numara sonucu bu hafta hangi ile kazandırdı? 3 Şubat On Numara sonuçları
Milli Piyango On Numara sonuçları bu hafta 12 kişiyi mutlu etti. Noter huzurunda Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şubesi'nde gerçekleştirilen çekiliş, kişi başı 49 bin 236'şar lira kazandırdı. On Numara sonuçları ile 9 bilen 173 kişi ise 2 bin 276 liranın sahibi oldu. İşte, 3 Şubat On Numara sonuçları hakkında Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan On Numara sonuçları açıklaması hakkında detaylı bilgiler
On Numara çekiliş sonuçları 3 Şubat Pazartesi akşamı 12 kişiye büyük ikramiye dağıttı. Üçü İstanbul olmak üzere 12 farklı ile isabet eden On Numara büyük ikramiyesi, kişi başı 49 bin liralık ikramiye dağıttı. 9 bilen 173 kişi ise 2 bin 276 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi, çekiliş sonrası ikramiye kazanan iller başta olmak üzere tüm ikramiye detaylarını resmi internet sitesi aracılığıyla erişime açtı. İşte, 3 Şubat On Numara sonuçları sonrasında büyük ikramiye isabet eden iller
3 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI HANGİ İLLERE İSABET ETTİ?
On Numara sonuçları ile büyük ikramiye kazanan iller de kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Hiç bilmeyen 210 bin 646 kişinin 3 lira 55 kuruş aldığı ikramiye tutarı, 6 bilen kişiler için 3 lira 50 kuruş oldu. On Numara sonuçları ile 7 rakamı tutturan 30 bin 639 kişi içi ise tutar 18 lira 25 kuruş olarak açıklandı.
On Numara büyük ikramiyesinin isabet ettiği iller şu şekilde; Adana / Seyhan - Aydın / Söke - Balıkesir / Karesi - Bursa / Nilüfer - Çorum / Merkez - Gaziantep / Şahinbey - İstanbul / Bakırköy -İstanbul / Bahçelievler - İstanbul / Arnavutköy - İzmir / Karşıyaka - Tekirdağ / Süleymanpaşa - Van / İpekyolu
ON NUMARA BÜYÜK İKRAMİYESİNİ KAZANDIRAN RAKAMLAR HANGİLERİ OLDU?
On Numara büyük ikramiyesini kazandıran rakamlar; 3, 5, 7, 15, 16, 19, 21, 22, 26, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 62, 68, 69 ve 76 olarak açıklandı.
On Numara oyununun 913. hafta çekilişinde 10 bilen 12 kişi, 49 bin 236'şar lira ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 173 kişi 2 bin 276 lira 85'er kuruş, 8 bilen 3 bin 602 kişi 109 lira 75'er kuruş, 7 bilen 30 bin 639 kişi 18 lira 25'er kuruş, 6 bilen 170 bin 109 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 646 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.
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