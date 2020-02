On Numara sonucu bu hafta hangi ile kazandırdı? 3 Şubat On Numara sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları 3 Şubat Pazartesi akşamı 12 kişiye büyük ikramiye dağıttı. Üçü İstanbul olmak üzere 12 farklı ile isabet eden On Numara büyük ikramiyesi, kişi başı 49 bin liralık ikramiye dağıttı. 9 bilen 173 kişi ise 2 bin 276 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi, çekiliş sonrası ikramiye kazanan iller başta olmak üzere tüm ikramiye detaylarını resmi internet sitesi aracılığıyla erişime açtı. İşte, 3 Şubat On Numara sonuçları sonrasında büyük ikramiye isabet eden iller

3 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI HANGİ İLLERE İSABET ETTİ?

On Numara sonuçları ile büyük ikramiye kazanan iller de kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Hiç bilmeyen 210 bin 646 kişinin 3 lira 55 kuruş aldığı ikramiye tutarı, 6 bilen kişiler için 3 lira 50 kuruş oldu. On Numara sonuçları ile 7 rakamı tutturan 30 bin 639 kişi içi ise tutar 18 lira 25 kuruş olarak açıklandı.

On Numara büyük ikramiyesinin isabet ettiği iller şu şekilde; Adana / Seyhan - Aydın / Söke - Balıkesir / Karesi - Bursa / Nilüfer - Çorum / Merkez - Gaziantep / Şahinbey - İstanbul / Bakırköy -İstanbul / Bahçelievler - İstanbul / Arnavutköy - İzmir / Karşıyaka - Tekirdağ / Süleymanpaşa - Van / İpekyolu

ON NUMARA BÜYÜK İKRAMİYESİNİ KAZANDIRAN RAKAMLAR HANGİLERİ OLDU?

On Numara büyük ikramiyesini kazandıran rakamlar; 3, 5, 7, 15, 16, 19, 21, 22, 26, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 62, 68, 69 ve 76 olarak açıklandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 173 kişi 2 bin 276 lira 85'er kuruş, 8 bilen 3 bin 602 kişi 109 lira 75'er kuruş, 7 bilen 30 bin 639 kişi 18 lira 25'er kuruş, 6 bilen 170 bin 109 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 646 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ