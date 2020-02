On Numara sonuçları 17 Şubat 2020! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara sonuçları, 17 Şubat gecesi gerçekleşen çekilişin ardından internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Binlerce vatandaşın bayiler üzerinden oynadığı On Numara, çekiliş sonuçları ile dün gece erişime açıldı. İşte, 17 Şubat 2020 tarihine dair On Numara sonuçları bilgisi

On Numara oyununun 915. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 203 bin 345 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 98 kişi 4 bin 150 lira 60'ar kuruş, 8 bilen 1946 kişi 209 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 716 kişi 28 lira 5'er kuruş, 6 bilen 129 bin 796 kişi 4 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 241 bin 948 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Edirne'nin Uzunköprü ile İstanbul'un Kağıthane ve Bahçelievler ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA SONUÇLARI İLAN EDİLDİ

Haftanın On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te gerçekleşti. Canlı On Numara çekilişinde topların bulunduğu kürelerin çalışmasıyla şanslı numaralar noter huzurunda açıklandı. İşte, On Numara sonuçlarına göre bu hafta hangi numaralar çıktı sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler için, On Numara'da haftanın şanlı numaraları;

1,4,8,10,11,14,31,33,35,42,45,46,48,49,50,53,57,68,69,72,78,80

ON NUMARA ÇEKİLİŞ VE KUPON SONUCU SORGULAMA

Son çekilişte ne olmuştu?

On Numara oyununun 914. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 149 bin 420'şer lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 111 kişi 3 bin 590 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 62 kişi 193 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 21 bin 716 kişi 26'şar lira, 6 bilen 135 bin 32 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 221 bin 457 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Antalya'nın Alanya, Eskişehir'in Odunpazarı, Hatay'ın İskenderun ve İstanbul'un Avcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.